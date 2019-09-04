رئيس بنك قناة السويس: طرح منتجات وعروض جديدة لأصحاب شهادات قناة السويس

كتبت- منال المصري:

أكد حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن جميع فروع البنك جاهزة بداية من غدٍ الخميس برد حصيلة شهادة قناة السويس للعملاء، مع طرح منتجات ادخارية بديلة أمامهم وإتاحة منتجات مصرفية مجانا.

وكشف الرفاعي لمصراوي، عن موافقة البنك المركزي لبنك قناة السويس على إصدار شهادة ادخارية لأجل 3 سنوات، بعائد ثابت يصل إلى 12% سنويا، إلى جانب شهادة تراكمية بفائدة 12.75% سنويا لمدة 3 سنوات، أو شهادة لأجل 5 سنوات بفائدة 14.5%.

كما يقدم البنك شهادات الحصاد ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات بفائدة تصل إلى 13.5% سنويا بعائد نصف سنوي.

وتبدأ أربعة بنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه مع الكوبون الأخير للفوائد عليها، بداية من غدٍ الخميس، وحتى الأسبوع بعد المقبل، وذلك حسب آجال استحقاق تاريخ كل شهادة تم الاكتتاب فيه.

وأشار الرفاعي إلى أن مصرفه قرر أيضا إعفاء جميع عملاء شهادات قناة السويس من المصاريف الإدارية لإصدار بطاقة خصم مباشر و"ديبت"، للعملاء الذين يرغبون في إعادة استثمار شهادات قناة السويس بالبنك.

كما قرر بنك قناة السويس تقديم قرض شخصي بضمان الشهادة بفائدة 2% فوق سعر الشهادة، مع خصم 100% في المصاريف الإدارية للقرض وذلك لعملاء شهادات قناة السويس الذين يعيدون استثمار أموال شهاداتهم بالبنك، سواء من حاملي هذه الشهادات من بنك قناة السويس أو أي من البنوك الثلاثة الأخرى المصدرة للشهادة.