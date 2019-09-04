أسعار الذهب في مصر تزيد 4 جنيهات للجرام بتعاملات الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 4 جنيهات للجرام مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم إلى 710 جنيهات، مقابل 706 جنيهات بمنتصف تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 609 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 811 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5680 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء في السوق العالمي، مع جني متعاملين للأرباح بعد مكاسب حققها المعدن الأصفر بنسبة 1% في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وبقيت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام مع تصاعد المخاوف من ركود عالمي، فضلا عن الضبابية التي تكتنف الخلاف التجاري الصيني الأمريكي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1537.20 دولار للأوقية، ولكنه حام قرب مستواه في الأسبوع الماضي عند 1554.56 دولار وهو الأعلى منذ أبريل 2013.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 % إلى 1546.6 دولار.