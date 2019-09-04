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    توقيع اتفاقية شركة بين البنك التجاري الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي

    12:18 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    توقيع اتفاقية شركة بين البنك التجاري الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي

    جانب من توقيع اتفاقية

    كتبت- منال المصري:

    وقع البنك التجاري الدولي اتفاقية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي برئاسة كلاوس شواب، كأول مؤسسة مالية في مصر والشرق الأوسط، بهدف بناء قدرات بشرية قادره على تلبيه احتياجات الأعمال الجديدة وخلق منصات أعمال تتناسب مع التغيرات التي طرأت على اقتصاديات تشغيل الأعمال في عصر المعلومات والتكنولوجيا المالية، وتقليص فجوة مهارات المستقبل الناجمة عن تطورات الثورة الصناعية الرابعة وما يصاحبها من تقدم تكنولوجي بسبب ثوره البيانات والقدرات غير المسبوقة في معالجتها وتحليلها.

    توقيع اتفاقية البنك التجاري الدولي المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب الثورة الصناعية الرابعة

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