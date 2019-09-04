الذهب يتراجع عالميا ومخاوف الركود تبقي الأسعار عند ذروتها في 6 أعوام

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء في السوق العالمي، مع جني متعاملين للأرباح بعد مكاسب حققها المعدن الأصفر بنسبة 1% في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وبقيت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام مع تصاعد المخاوف من ركود عالمي فضلا عن الضبابية التي تكتنف الخلاف التجاري الصيني الأمريكي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1537.20 دولار للأوقية، ولكنه حام قرب مستواه في الأسبوع الماضي عند 1554.56 دولار وهو الأعلى منذ أبريل.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 % إلى 1546.6 دولار.