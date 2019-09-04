ارتفاع الطماطم والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم والفلفل الرومي والحامي بين 20 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.4 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.4 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 25 و35 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.50 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

التين البرشومي بين 5 و9 جنيهات.

المانجو العويس 15 و19 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.