مصر وعمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال صناعة وتخزين البترول والغاز

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر وسلطنة عُمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعي، وتبادل الخبرات والتكنولوجيات، بالإضافة إلى التعاون والاستثمار في مجالات صناعة البترول والغاز المختلفة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، وقع المذكرة كلٌ من محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول، وعلي العيسائي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة.

وقالت وزارة البترول إن المذكرة تهدف إلى تشجيع تبادل المعلومات والخبرات والتوقعات المستقبلية المتعلقة بمجال البترول والغاز الطبيعي من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بكلا البلدين، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرات المؤسسية وبناء القدرات.

وأضافت أن المذكرة تتضمن أيضا استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتصنيع والتخزين وتسويق الزيت الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والمنتجات البترولية بين البلدين، علاوة على التعاون الفني والدورات التدريبية وزيارات الخبراء وتنظيم ندوات وورش عمل ومنح دراسية وعلمية.

كما تشمل المذكرة دعم التعاون في صناعة التكرير وانشاء مستودعات التخزين وتصنيع المعدات البترولية والخدمات الهندسية والإنشائية للمشروعات، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق التجارية والصناعية بما يحقق مبدأ القيمة المضافة، وفقا للبيان.

وذكرت وزارة البترول أن المذكرة جاءت انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وعُمان قيادة وشعبا، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان قابوس بن سعيد لمجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

وأشارت إلى أن التعاون بين البلدين في مجال البترول والغاز ممتد منذ سنوات في ظل تنفيذ شركات البترول المصرية لعدد من المشروعات بسلطنة عُمان، وأن مذكرة التفاهم ستعمل على توسيع إطار التعاون بما يشمل المشروعات المختلفة.

وأوضحت أن هذه المشروعات تشمل مجال إنشاء مستودعات تخزين وتداول ونقل المنتجات البترولية والغاز، ومجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز لما تتمتع به البلدين من خبرات في هذه المجالات وإعطاء أهمية أكبر لصناعات القيمة المضافة.

وقالت الوزارة إن صناعة البترول والغاز تشهد نموا مستمرا في كلا البلدين مما يفتح المجال للتوسع في الشراكة المصرية العمانية في هذه الصناعة، وتعزيز وتطوير مجالات التعاون المختلفة على أساس المصالح المشتركة.

وأكد السفير العُماني أن مذكرة التفاهم تمثل امتدادا طبيعيا للعلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان، وأنها جاءت تنفيذا للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسى لسلطنة عُمان العام الماضي.

وذكر أن الاتفاقية تهدف إلى دعم التعاون بين البلدين في مجالات إنتاج وتخزين وتسويق البترول والغاز، وجذب الاستثمارات بين البلدين، ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.