وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 7ر3 مليار جنيه
05:41 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
القاهرة – (أ ش أ):
طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر3 مليار جنيه.
وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 239ر14%، وبلغ أعلى سعر 4ر14%، وأقل سعر 9ر13%.
وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750ر1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 05ر14%.
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