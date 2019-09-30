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    وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 7ر3 مليار جنيه

    05:41 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
    وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 7ر3 مليار جنيه

    وزارة المالية

    القاهرة – (أ ش أ):

    طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر3 مليار جنيه.

    وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 239ر14%، وبلغ أعلى سعر 4ر14%، وأقل سعر 9ر13%.

    وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750ر1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 05ر14%.

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