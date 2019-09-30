وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 7ر3 مليار جنيه

القاهرة – (أ ش أ):

طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر3 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 239ر14%، وبلغ أعلى سعر 4ر14%، وأقل سعر 9ر13%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750ر1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 05ر14%.