هبط بـ"البركة".. أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنك البركة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى عند مستوى تعاملات الصباح.

وانخفض سعر الدولار في بنك البركة قرشين إلى 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء العملة الأمريكية 4 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.23 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، وقناة السويس عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنكي العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.