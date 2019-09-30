وصلت إلى ألف جنيه في الطن.. لماذا تتراجع أسعار الحديد بالسوق المحلي؟

كتبت- منار الرخ:

تتجه مصانع الحديد والصلب إلى تخفيض أسعارها، اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وذلك نتيجية لانخفاض أسعار الخامات عالميًا، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب، إن توقعات الأسعار الجديدة بمصانع حديد عز، ستنخفض بنحو 600 جنيه لحديد الأطوال وألف جنيه للطن اللفائف، بداية من شهر أكتوبر، والتي تبدأ غدا الثلاثاء.

وأضاف لمصراوي أن شركة حديد عز أخطرت التجار بتراجع سعر حديد عز، تسليم أرض المصنع منذ بداية الغد إلى 11290 جنيها للطن الحديد الأطوال، مقابل 11890 جنيها للطن أول سبتمبر، وسيبلغ سعر طن حديد اللفائف 10890 جنيها.

وبحسب الدجوي، أن السبب وراء تراجع أسعار الحديد بداية من أكتوبر، نتيجة لاستمرار تراجع الأسعار منذ مطلع شهر سبتمبر.

وتتراجع أسعار الحديد منذ أوائل شهر يونيو الماضي، والسبب هو انخفاض أسعار الخردة والبليت عالميا، حيث وصل سعر طن الخردة الآن إلى 220 دولارا بدلا من 235 دولارا منتصف الشهر الجاري، وسعر طن البليت إلى 370 دولارا، بدلا من 400 دولار منتصف الشهر الجاري.

وتوقع الدجوي انخفاضات أخرى في أسعار الحديد خلال الساعات المقبلة، مشيرا أن الركود يسيطر على الأسواق.

وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن تراجع أسعار الحديد يرجع إلى حالة الركود الموجودة بالأسواق، بسبب زيادة المعروض.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم 15 أبريل الماضي.

وتقدم عدد من مصانع الدرفلة بالطعن على القرار، وقالت تلك المصانع إنها اضطرت إلى وقف الإنتاج نظرا لزيادة أسعار الحديد.

وعقدت اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا في منتصف الشهر الجاري، لوضع التقرير النهائي الخاص بشأن فرض رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح "البليت"، من عدمه، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة الـ 180 يوما الخاصة بقرار فرض الرسوم المؤقتة، وذلك يوم 14 أكتوبر المقبل.