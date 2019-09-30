كجوك: اقتصاد مصر الأفضل بين الأسواق الناشئة.. ومعدل النمو الأعلى بالمنطقة

(أ ش أ):

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الاقتصاد المصري يعد الأفضل أداءً بين جميع الاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة أسفرت العام الماضي عن تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف كجوك، في تصريحات للوكالة، على هامش مشاركته في مؤتمر "بلتون أكسيس" الذي عقده بنك استثمار "بلتون فاينانشيال"، اليوم الاثنين، أن المستثمرين الأجانب أبدوا اهتماما كبيرا بالاستثمار في مصر، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر أن المؤشرات الأولية للعام المالي الماضي تشير إلى تحقيق معدل نمو بلغ 5.6%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، والأعلى على مدار السنوات التسع الماضية في مصر، إلى جانب تراجع معدلات البطالة إلى أقل من 8%.

كما أشار كجوك إلى تحسن مؤشرات المالية العامة، حيث تراجع الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 108% في يونيو 2017 إلى أقل من 90% في يونيو الماضي، ومن المستهدف الوصول به إلى أقل من نسبة 80% بحلول عام 2020.

كما تراجع العجز الكلي إلى 8.2% العام الماضي، مقارنة بالمستهدف 8.4%، وهو ما يعد إنجازا كبيرا للاقتصاد المصري، بحسب كجوك.

وأوضح أن المستثمرين الأجانب يرون أن مصر المكان الآمن للاستثمار، مقارنة بالمنطقة وبقية الأسواق الناشئة التي تشهد بيئة غير مواتية للاستثمار، عكس الحال في مصر، حيث أبدوا اهتماما كبيرا بالتعرف على رؤية الحكومة للفترة المقبلة، وإجراءات التشجيع والدفع بالقطاع الخاص.

وقال كجوك إن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط "آجال الدين " إلى 5 سنوات بدلا من 3.3 سنة في يونيو من العام الماضي، ومقابل عامين في 2017، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية، والدعم النقدي المباشر، ودعم التنمية البشرية في الصحة والتعليم.

وأضافت أنه تم إطلاع المستثمرين الأجانب على المبادرات التي تقوم بها الحكومة، ومنها مبادرة دعم المصدرين، ورفع قيمتها إلى 6 مليارات جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه، والتسهيل على المصنعين للحصول على الأراضي الصناعية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص.

ويهدف المؤتمر المنعقد في دبي إلى الترويج للاستثمار في مصر، بحضور 17 صندوق استثمار إقليميا وعالميا تدير أصولا بقيمة تريليون دولار.