شركات الحديد تتجه لتخفيض الأسعار في أكتوبر.. وعز يتراجع ألف جنيه للطن

كتبت- شيماء حفظي:

تتجه شركات الحديد لتخفيض أسعارها بداية من شهر أكتوبر المقبل مقارنة بأسعارها مطلع سبتمبر الجاري، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب، لمصراوي.

وأوضح الدجوي، أن جميع الشركات ستتجه لتخفيض الأسعار، لكن لم يتم تحديد الأسعار النهائية بعد.

وقال الدجوي، إن توقعات الأسعار الجديدة بمصانع حديد عز، ستنخفض بنحو 600 جنيه لحديد الأطوال وألف جنيه للطن اللفائف، بداية من شهر أكتوبر، والتي تبدأ غدا الثلاثاء.

وسيبلغ سعر حديد عز، تسليم أرض المصنع بعد التخفيض 11290 جنيها للطن الحديد الأطوال، مقابل 11890 جنيها للطن أول سبتمبر، وسيبلغ سعر طن حديد اللفائف 10890 جنيها، بحسب ما قاله الدجوي.

وبحسب الدجوي، يطبق مصنع حديد عز، آلية جديدة لبيع منتجاته بتسعير حديد الأطوال واللفائف كل على حدة.