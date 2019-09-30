تراجع جديد في أسعار الذهب المحلي خلال منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر جنيهين للجرام، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها في الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 675 جنيها مقابل 677 جنيها في تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 579 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 771 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5400 جنيه.

ووصلت قيمة التراجع في أسعار الذهب بذلك 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستوياتها أمس، حيث كانت الأسعار متراجعة في الصباح بقيمة 8 جنيهات مقارنة بأمس.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 11.40 دولار بنسبة 0.76% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1485.61 دولار في الساعة الثالثة و50 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة.