الضرائب تمد مهلة تقديم الإقرارات لضريبة القيمة المضافة عن يوليو حتى الغد

كتب- مصطفى عيد:

قرر عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الاثنين، مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية للمسجلين بضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو 2019 حتى يوم غدٍ الثلاثاء حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

وقالت المصلحة إن مد المهلة يأتي نظرا لوجود ضغط على المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية.

وأضافت أن مد مهلة تقديم الإقرارات يشترط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي بحد أقصى اليوم الاثنين.

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن القرار يأتي رغبة منها في التيسير على المسجلين، وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم.