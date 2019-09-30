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    مبيعات عربية ومحلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

    03:13 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
    مبيعات عربية ومحلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.41% بنهاية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 14257 نقطة.

    وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 43.4 مليون جنيه، و23 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 66.5 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 3.3% بنهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 14315 نقاط.

    البورصة المصرية مؤشرات البورصة السندات والاسهم

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