ما هي الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن للمسنين؟

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، إن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم العديد من الخدمات للمسنين في مصر في إطار دور الدولة لرعاية المسنين من خلال نص المادة 83 من الدستور المصري الصادر في عام 2014.

وأضاف الجهاز أن المادة تنص على "أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

وبحسب بيان الجهاز، تتمثل جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال رعاية كبار السن في إنشاء دور رعاية لكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين، ومكاتب خدمة للمسنين بالمنازل، وإعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين، وافتتاح وحدات للعلاج الطبيعي لكبار السن.

وتقدم الوزارة مشروعات للمسنين في مجال الرعاية التنموية، مثل مشروعات لمحدودي الدخل، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة الريفية، بجانب تدريب بعض كبار السن على بعض الحرف والمهن وفقا لقدراتهم المهارية بمؤسسات رعاية كبار السن.

وتمنح الوزارة معاشا ضمانيا لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيا وليس لديهم دخل، كما تمنح مساعدات بنظام الدفعة الواحدة لكبار السن، إلى جانب منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لكبار السن غير القادرين ماديا.

كما تمنح الوزارة المسنين قروضا بشروط ميسرة عبر مشروعات الأسر المنتجة وبنك ناصر الاجتماعي لتشغيل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في مجالي الخدمات المالية، وفقا للجهاز.

كما تمنح الوزارة ببرنامج "كرامة" معاش للمسنين بداية من عمر 65 عاما أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن.

وبلغ عدد مستفيدي برنامج كرامة 260 ألفا و217 مستفيدا، في حين بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و27 ألفا و438 مسنا.