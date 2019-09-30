الإحصاء: 6.5 مليون مسن في مصر بنسبة 6.7% من إجمالي السكان

القاهرة- مصراوي:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أن عدد المسنين في مصر (60 سنة فأكثر) بلغ 6.5 مليون مسن بنسبة تصل إلى 6.7% من إجمالي السكان، وذلك وفقا لتقدير السكان في يناير 2019.

وقال الجهاز في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، إن نسبة المسنين الحاصلين على مؤهل جامعي بلغ 8.9% من إجمالي المسنين، حيث بلغت هذه النسبة 12.4% بين المسنين الذكور، و5.1% بين المسنين الإناث.

وأوضح البيان، أن أعداد المشتغلين من المسنين بلغ 1.217 مليون مسن، 52.9% منهم يعملون في نشاط الزراعة والصيد، و4.7% يعملون بنشاط النقل والتخزين، و24.9% يعملون في باقي الأنشطة.

ووفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2018، فإن نسبة عقود الزواج بين المسنين بلغت 2.1% من إجمالي عقود الزواج التي تمت خلال عام 2018، بينما بلغت نسبة إشهادات الطلاق 9% من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت في العام ذاته.

وبين الجهاز أن عدد المنتفعين بالخدمات الاجتماعية ووسائل الرعاية الصحية التأهيلية بلغ 3489 مسنا 2017 مقابل 3414 مسنا عام 2016، بنسبة زيادة تصل إلى 1.9%.