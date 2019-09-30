بالم هيلز تفتتح فندقين بالساحل الشمالي باستثمارات 300 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

افتتحت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، فندقين جديدين بالساحل الشمالي، باستثمارات حوالي 300 مليون جنيه، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

وقالت الشركة، إن افتتاح فندقي "مزيج" في قرية "هاسيندا وايت" و"لو سيدي" في قرية "هاسيندا باي" بالساحل الشمالي، يأتي لدعم مبادرات الحكومة المصرية ووزارة السياحة لتوسيع الأنشطة السياحية في الساحل الشمالي.

وقال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، إن افتتاح الفندقين يعد أولى خطوات بالم هيلز لدعم قطاع التنمية السياحية.

وفندق مزيج، افتتحته بالم هيلز، بالشراكة مع شركة “G'nK Hospitalityعلى مساحة 10 آلاف متر مربع ويتضمن 34 غرفة و4 أجنحة وبحيرة خاصة ومطاعم راقية.

أما فندق "لو سيدي" بقرية "هاسيندا باي" فقد افتتحته بالم هيلز بالشراكة مع "Lemon Tree & Co”، حيث يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، ويضم 28 جناحًا ومزرعة عضوية خاصة.

وتبلغ محفظة مشروعات بالم هيلز 29 مشروعا موزعا بين القاهرة الكبرى والبحر الأحمر.