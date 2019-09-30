الصناعة: الدولة تعمل على رفع كفاءة التعليم الفني بمشاركة القطاع الخاص

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة، إن الدولة مهتمة برفع كفاءة التعليم الفني، بالمشاركة مع القطاع الخاص، من خلال إنشاء مدارس فنية متخصصة في مجالات صناعية مختلفة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

وأشار طه خلال مشاركته في "الاجتماع السنوي الثامن لمنتدى الصناعة العالمي 2019"، إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لريادة الأعمال، وتقديم الدعم الفني والمالي لهم من خلال العديد من البرامج.

وعقد المؤتمر، الذي يحضره طه نيابة عن عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، في إيطاليا تحت عنوان "مهارات جديدة لمستقبل التصنيع"، وذلك بحضور نحو 1500 شخص من ممثلي الحكومات، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، والمنظمات المعنية بالصناعة والرقمنة الصناعية على مستوى العالم.

وشارك طه متحدثا بجلسة الحوار الرئيسية للمنتدى والتي عقدت تحت عنوان "استراتيجيات الشركات والسياسات الصناعية لرقمنة التصنيع"، وذلك بمشاركة رئيس اتحاد المصنعين والمصدرين الكندي، ورئيس الاتحاد العام العمالي الألماني، ونائب وزير العلاقات الخارجية بأقليم كيبيك الكندي، ومساعد وزير الاقتصاد الهولندي للسياسات الصناعية.

وتناولت الجلسة مناقشات حول الرؤى والسياسات التي تتبناها الدول المشاركة نحو آليات تطبيق التحول للثورة الصناعية الرابعة، حيث أشار أحمد طه إلى تعاون الحكومة المصرية في هذا الإطار مع الجانب الألماني من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة سيمنز الألمانية بهدف تحديد الأولويات القطاعية لتطبيق الرقمنة الصناعية في مصر، ووضع برنامج تنفيذي لها.

كما أشار إلى الجهود التي تنتهجها الحكومة المصرية لدعم التصنيع المحلي من خلال إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة ورفع مستوى البنية التحتية من طرق تساهم في النفاذ بالمنتج المصري للأسواق المجاورة.