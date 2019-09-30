أسعار الذهب تنخفض في مصر بتعاملات الاثنين.. والجرام يخسر 8 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين بقيمة 8 جنيهات للجرام الواحد، وذلك تأثرا بهبوط المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط إلى 677 جنيها مقابل 685 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 580 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 774 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5416 جنيها.

وانخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ دفعت الضبابية حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعض المستثمرين للجوء للدولار الآمن ليضغطوا بذلك على الاصول المقومة بالعملة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1490 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت الأسعار1486.60 ‭‭‭‬‬‬دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 18 سبتمبر الجاري.

ونزل المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1496.60 دولار للأوقية.