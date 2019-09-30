مصر تشارك في المؤتمر المتوسطي لبنك الاستثمار الأوروبى ببيروت

كتب- مصطفى عيد:

شاركت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، في الدورة التاسعة عشر للمؤتمر المتوسطي لبنك الاستثمار الأوروبي، والذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وأشارت سحر نصر وزيرة الاستثمار، خلال الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر، إلى أهمية المؤتمر بعد عامين من انعقاده في القاهرة، في إطار تبادل الآراء والأفكار حول القضايا المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المستوى الاقتصادي.

وقالت إن مصر هي أول دولة خارج الاتحاد الأوروبي تم إنشاء مكتب إقليمي فيها لبنك الاستثمار الأوروبي لخدمة مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أن موضوع مؤتمر هذا العام "الاستثمار في مستقبل مرن وشامل" وهو ما يجعلها تسلط الضوء على الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات عبر إصلاحات تشريعية تضمن مشاركة أكبر له.

وأشارت الوزيرة إلى مبادرة الرئيس السيسي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الصحة، والتعليم، وبرنامج الحماية الاجتماعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية حاليا نظرا لأنه يساهم في تحسين حياة المواطنين، ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكدت الوزيرة، التزام مصر بمواصلة جهودها في دعم وتعزيز التعاون بين شمال وجنوب البحر المتوسط، من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما أعربت عن دعم مصر بالكامل لجميع أنواع المبادرات التي تسعى إلى تعاون أوثق بين دول البحر المتوسط مثل أنشطة برامج البحر المتوسط بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط.