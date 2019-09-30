بنك الاسكندرية يخفض الفائدة 1% على الشهادات متغيرة العائد

كتبت-منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في أحد فروع بنك الإسكندرية إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على شهادتي "ألكس برايم" و"ألكس برايم جولد" ذات العائد المتغير، اعتبارا من أمس الأحد تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وبحسب ما ذكره المسؤول لمصراوي فإن الفائدة انخفضت على شهادة "ألكس برايم" غلى 11.25% بدلًا من 12.25% ويصرف عائدها كل ثلاثة أشهر لمدة 3 سنوات بينما تراجعت الفائدة على "ألكس برايم جولد" إلى 11% بدلا من 12% يصرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات.

كما قرر البنك إيقاف الشهادات ذات العائد الثابت ذات آجال 3 سنوات حتى حسم الفائدة والتي يصرف عائدها بنسبة 12.5% شهريا أو 12.75% كل 3 أشهر.

وكان البنك المركزي قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي خفض الفائدة 1% مجددا بعد خفضها 1.5% في الاجتماع السابق في أغسطس الماضي.