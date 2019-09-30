قمة "رايز أب" لريادة الأعمال تعقد دورتها السابعة في ديسمبر

القاهرة- مصراوي:

أعلنت قمة "رايز أب"، أكبر ملتقى لريادة الأعمال بالشرق الأوسط، عقد دورتها السابعة خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، لأول مرة بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتهدف قمة "رايز أب" هذا العام إلى جذب حوالي 10 آلاف مشترك، على مدار 3 أيام، من خلال مقر الجامعة الأمريكية والذي سيوفر مساحة أكبر لاستضاف أكبر عدد من الحضور والشركات الناشئة، بالإضافة إلى تقديم العديد من العناصر الجديدة لهذه القمة.

وبحسب بيان صحفي اليوم، الاثنين، فإن موضوع القمة هذا العام سيكون "رحلة النمو" والذي يجمع ما بين عناصر الابتكار والخبرة العملية والنمو، و يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وأضاف البيان أن الشركات الناشئة ستتمكن من تقييم وضعها الحالي واختيار الطريقة المناسبة لنموهم وتطورهم، لكي يحققوا أهدافهم عبر وضع استراتيجية وخطة التنفيذ وكيفية الاستفادة من النصائح والخبرات السابقة.

وقال عبد الحميد شرارة، الرئيس التنفيذي لـ "رايز أب" في البيان إنه من خلال تنظيم 7 نسخ من القمة، فقد تمكنا من اكتشاف التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وعلى أساسها طورنا نموذج شامل ليساعدهم خلال رحلتهم للتعرف على منظومة ريادة الأعمال.

وأضاف شرارة: "بعد أن قمنا بتحليل عملية النمو بدقة، وجدنا أنه لا يوجد مفهوم ثابت لكيفية النمو، فهي رحلة شخصية وفريدة من نوعها لكل رائد أعمال، ولذلك فإن ما يمكن أن نقدمه للحضور هي الموارد والفرص المتنوعة وغير المحدودة".

وبحسب البيان ستتضمن قائمة المتحدثين في القمة عددًا من أهم الأسماء على الساحة الدولية مثل براين كولينز رئيس الإبداع في شركة COLLINS، وجيراردو ماتزيو رئيس الابتكار العالمي في شركة نستلة Nestlé، وكذلك كارين تشينج رئيسة التواصل الاجتماعي فى شركة 9GAG، ومارسيل مونستير، مؤسس ورئيس شركة Gritti Fund.

وبحسب البيان ستستضيف رايز أب 4 معارض للشركات الناشئة بجميع مستوياتها، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المميزة مثل Legal Clinic لتقديم الاستشارات القانونية، و Investors Office Hours للتواصل مع المستثمرين، وTalent Matchmaking التي تقوم بترتيب لقاءات للشركات الناشئة مع كبار المديرين والرؤساء المهتمين بالعثور على مناصب قيادية فى الشركات الناشئة الصاعدة.