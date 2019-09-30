هبط بـ"أبو ظبي الإسلامي".. أسعار الدولار في 9 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.27 جنيه، كما تراجع سعر البيع 5 قروش إلى 16.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.