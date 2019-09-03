اتحاد المصارف العربية يطلق مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية

كتبت - منال المصري :

يطلق اتحاد المصارف العربية، مؤتمرا للوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية وماهية إدارة الشؤون القانونية بالتحقق والالتزام في فض النزاعات المصرفية والتجارية في عالمنا العربي.

ويتم تنظيم المؤتمر على مدار يومين بالشهر الجاري من 17 إلى 18 من الشهر الجاري، تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحسب بيان من الاتحاد اليوم.

وسيتضمن المؤتمر عقد جلسات نقاش معمقة سوف تجريها مجموعة من كبار القانونيين المصرفيين والمعروفين على المستوى العربي والدولي، ولقاء خبراء في الوساطة والتحكيم من جهات اقليمية ودولية .

وأشار اتحاد المصارف، إلى أن المؤتمر يشكل خطوة أولى في طريق تفعيل هذا المركز الذي يعتبر مدماكاً أساسيا في بناء عدالة مصرفية حديثة وعصرية، تحقق للقطاع المصرفي الوفر في المال والوقت وتؤمن للفرقاء المتنازعين السرية في المحاكمات بحسب البيان.

كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار القانوني المصرفي العربي وفتح قنوات مناقشة التشريعات المصرفية العربية والدولية، حيث يظهر مدى تأثير هذه التشريعات وعلى الأخص الدولية على النشاط المصرفي العربي والمحلي.

كما يستهدف المؤتمر مناقشة دور إدارة الشؤون القانونية في حماية حقوق ومصالح المصارف والمؤسسات المالية في تطبيق هذه التشريعات الدولية، إضافة إلى عرض مقارنة الوضع المصرفي العربي لبحث ورصد نقاط التقاطع والإختلاف بين الأنظمة والتشريعات المصرفية العربية.