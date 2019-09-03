لجنة تنظيم القطن تبدأ تلقي طلبات فتح مراكز التجميع لقطن الإكثار

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل، اليوم الثلاثاء، بدء تسلم طلبات التجار الراغبين في فتح مراكز تجميع بمحافظات الوجه القبلي والبحري – ماعدا الفيوم وبني سويف – تمهيدًا لتوريد أقطان الإكثار للموسم 2019-2020.

وقالت اللجنة في إعلانها المنشور في صحيفة الجمهورية، إنه سيتم استلام الطلبات باليد بمقر اللجنة العامة بالإسكندرية، ولن يتم الالتفات لأي طلبات بالبريد الإلكتروني أو الفاكس.

وأضافت أنه سيتم تسليم الطلبات مع تأمين قدره 3 آلاف جنيه عن كل مركز تجميع نقدا أو بشيك أو بخطاب ضمان بنكي، حتى نهاية فبراير 2020.

وكانت وزارة الزراعة اتفقت مع 8 شركات تجارة أقطان من القطاع الخاص، على شراء القطن من مزارعي الوجه البحري والقبلي بخلاف الفيوم وبني سويف بسعر أساس 2300 جنيه للقنطار.

ويشتري التجار قطن الوجه البحري والقبلي من المزارعين وفقًا لسعر الأساس مضافًا إليه حافز نقاوة القطن، وفقًا للرتبة، بينما تم تداول القطن بمحافظتي الفيوم وبني سويف بنظام المزاد العلني الذي تطبقه شركات القابضة للغزل.