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    الاثنين المقبل.. عقد مؤتمر يورومني مصر بالقاهرة بحضور رئيس الوزراء

    03:41 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    الاثنين المقبل.. عقد مؤتمر يورومني مصر بالقاهرة بحضور رئيس الوزراء

    أرشيفية لإحدى جلسات دورة سابقة من مؤتمر يورومني مص

    القاهرة- مصراوي:

    ينطلق مؤتمر يورومني مصر يوم الاثنين المقبل التاسع من سبتمبر الجاري بالقاهرة، بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة، كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر.

    وبحسب بيان للشركة المنظمة للمؤتمر اليوم الثلاثاء، من المنتظر أن يحضر المؤتمر عدد كبير من رواد قطاع التحول الرقمي من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة المصرية للمشاركة في الحلقات النقاشية والجلسات، واستعراض وجهات نظرهم حول التحول الرقمي في الصناعات المالية في مصر والعالم.

    وخلال المؤتمر يناقش كل من سوديب تشاترجي رئيس قطاع أسواق رأس المال العالمية- يوروكلير؛ وسوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر؛ وديفيد لوبِن-العضو المنتدب ورئيس قطاع اقتصاديات الأسواق الناشئة- سيتي بنك، الخطوط العريضة للاقتصاد المصري وإمكانات وفرص التطور المتاحة.

    ويتحدث كل من فرانس فان ايرسل الرئيس التنفيذي ومؤسس دوباي، وساجار ساربهاي رئيس قطاع العلاقات التنظيمية لمنطقة آسا الباسيفيكية والشرق الأوسط بمؤسسة ريبل، وميرنا سليمان الرئيس التنفيذي ومؤسس Fintech Galaxy، عن التحديات والفرص المرتبطة ببناء قطاع مالي رقمي في مصر.

    كما يقوم محمد عكاشة العضو المنتدب والشريك المؤسس لفوري، بتحليل نماذج المدفوعات الجديدة والتشريعات المرتبطة بها. ولا يتحدث في جلسة الشمول المالي موراي جاردنر مدير عام الأعمال بقطاع الخدمات المصرفية المتكاملة في تيمينوس، بحسب البيان.

    مؤتمر يورومني مصطفى مدبولي وزارة المالية

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