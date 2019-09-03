غرفة القاهرة تلتقي مع السفير النيبالي لبحث التعاون المشترك

كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن التعاون مع دولة نيبال لن يركز على التجارة السلعية، ولكن الخدمات أيضا، مثل المقاولات وإنشاء الطرق والجسور والسياحة والنقل والخدمات اللوجيستية.

وأضاف العربي، خلال المؤتمر المنعقد الآن في مقر الغرفة مع سفير دولة نيبال أن الجانب المصري يرحب بفتح أفاق تعاون جديدة مع الجانب النيبالي لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وأوضح العربي، أن مصر تدعو نيبال للقيام بالتصنيع النهائي في مصر، سواء بإنشاء مصانع جديدة، أو من خلال التصنيع المشترك بالمصانع المصرية القائمة، مشيرا إلى أنه ليس للسوق المحلي فقط الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك، ولكن للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية التي تضم 2.8 مليار مستهلك دون جمارك.

قال جهبيندرا براصاد اريال، السفير النيبالي، إن هذا اللقاء يستهدف دعم التبادل التجاري بين البلدين من خلال زيادة العلاقات المتبادلة، وخلق افاق تعاون جديدة تخدم البلدين .

وأوضح السفير، أن هذا اللقاء هو بداية لانطلاقة جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين ومعرفة احتياجات السوقين لتصدير واستيراد احتياجات كل منها من الأخر.