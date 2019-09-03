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    وزير الطاقة السعودي يفقد عضويته في مجلس إدارة أرامكو

    03:03 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    وزير الطاقة السعودي يفقد عضويته في مجلس إدارة أرامكو

    وزير الطاقة السعودي يفقد عضويته في مجلس إدارة أرام

    القاهرة- وكالات:

    قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الثلاثاء إن وزير النقل السعودي نبيل العامودي عُين في مجلس إدارة شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية.

    تأتي هذه الخطوة بعد الإعلان عن تعيين ياسر الرميان رئيس صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، رئيسا لمجلس إدارة أرامكو ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح.

    وقالت وكالة رويترز إن الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو السعودية أفاد أن وزير الطاقة خالد الفالح لم يعد عضوا في مجلس إدارة شركة النفط الحكومية العملاقة.

    وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

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