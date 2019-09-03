أسعار الذهب بمصر ترتفع لأول مرة في 6 أيام خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، وذلك للمرة الأولى في 6 أيام.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع جنيهين، خلال تعاملات اليوم إلى 706 جنيهات، مقابل 704 جنيهات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 605 جنيهات، والجرام عيار 24 نحو 807 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5648 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار، لكن مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1528 دولارا، لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ أبريل 2013 الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1554.56 دولار.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1535.9 دولار للأوقية.