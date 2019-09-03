كل ما تريد معرفته عن مصير حكم ضم العلاوات لأصحاب المعاشات (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

لم ينته الجدل بعد حول حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي، رغم قرار الجمعية العمومية للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتفسير الحكم.

وقالت الجمعية العمومية إن حكم الإدارية العليا، الذي صدر بشأن إضافة نسبة 80% من العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، مطبق بالفعل من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتداول أصحاب المعاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا زائفة تشير إلى أن تفسير لجنة الفتوى يعني أن أصحاب المعاشات سيصرفون هذه العلاوات، وهو ما نفته وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت الوزارة في عدد من الإنفوجرافات نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "جميع أصحاب المعاشات قد استفادوا من ضم العلاوات الخاصة عند حساب معاش الأجر المتغير، وبذلك يكون الحكم قد تم تنفيذه".

ويشرح الفيديو التالي قصة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ولازم يعترضون على عدم ضمهم، وما هو الموقف الحالي بعد تفسير لجنة الفتوى والتشريع.

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