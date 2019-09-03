انطلاق فاعليات اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي

كتبت- دينا خالد:

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني، والذي يستمر لمدة يومين، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم.

وقال أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، إن اجتماعات اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تستهدف وضع خطة عمل لتنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين البلدين، وبلورة كافة المبادرات والاتفاقيات لمشروعات ملموسة تدعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك وتصب في مصلحة البلدين.

وأضاف عنتر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورات إيجابية خلال العامين الحالي والماضي تمثلت في الزيارات المتبادلة المكثفة على المستوى الرسمي وعلى مستوى رجال الأعمال، بالإضافة إلى دراسة إقامة عدد من المشروعات المشتركة، فضلاً عن زيادة عدد السائحين من بيلاروسيا إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار إلى أن أهمية دعم وتعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات السياحة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون العلمي والفني، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعاون بين الجانبين للدخول إلى الأسواق الأفريقية من خلال التصنيع المشترك في مصر، والتصدير إلى الدول الأفريقية.

وقال فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي، إن العلاقات بين البلدين تشهد حاليا زخما كبيرا، حيث زار 212 ألف سائح بيلاروسي مصر خلال هذا العام يمثلون 30% من إجمالي السياحة البيلاروسية الخارجية.

وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين نسبة زيادة بلغت 36% خلال النصف الأول من عام 2019، ليصل إلى 74 مليون دولار.

وأشار الوزير البيلاروسي إلى أن هناك 12 مشروعاً استثمارياً مشتركاً يجري دراستها في مجالات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والبحث العلمي، وأنه يتوقع الدخول إلى الأسواق الأفريقية والكوميسا خلال عام 2021 بمنتجات بيلاروسية سيتم إنتاجها في مصر.