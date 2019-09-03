مصدر بالمصرية للاتصالات: لسنا مسئولين عن تعطل خدمات أورنج أمس

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، لمصراوي، إنه لا صحة على الإطلاق لادعاءات شركة أورنج بأن مسئولية العطل الذي أصاب شبكتها في بعض المناطق أمس تقع على "المصرية للاتصالات".

وأبدى المصدر تحفظه الشديد على ما نشرته شركة أورنج ما وصفه بـ"المغالطات" على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "خاصة أن المسئولين في شركة أورنج يعلمون تمام العلم أن جميع الشركات العاملة في السوق المصرية هي المسئولة مباشرة عن تشغيل وتأمين شبكتها، واتخاذ التدابير والخطط اللازمة للحفاظ على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة لعملائها".

كان عدد من مستخدمي شبكة أورنج اشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، من عدم قدرتهم على إجراء أي اتصالات أو استخدام الشبكة.

وقالت شركة أورنج في تدوينة على موقع تويتر ردًا على شكاوى عملائها، أمس، إن هناك مشكلة فنية من جانب المصرية للاتصالات أثرت في بعض المناطق، والشركة تعمل حاليا على حلها.

وقالت أورنج: "بنعتذر عن المشكلة دي لكنها مشكلة فنية من جانب المصرية للاتصالات، وأثرت في بعض المناطق، وجارٍ العمل على حلها وتتم المتابعة من أورنچ عن قرب للحل في أقرب وقت ممكن".

وقال مصدر مسؤول بشركة أورنج مصر، لمصراوي، أمس الاثنين، إن سبب انقطاع الخدمة في بعض المناطق على مستوى الجمهورية اليوم الاثنين يرجع لانقطاع كابل فايبر مزدوج للشركة المصرية للاتصالات ما أثر على خدمات الاتصالات.

وأضاف المصدر بأورنج، أن شركته لديها سنترال في مكان القطع وهو ما أثر على الخدمة أمس، مشيرًا إلى أن أغلب العملاء المتأثرين كانوا في نطاق القاهرة الكبرى.

لكن المصدر المسؤول في المصرية للاتصالات قال إن مسئولية الشركة تنتهي عند توفير البنية التحتية من كوابل وشبكات لعملائها من الشركات، بينما تقع مسئولية تصميم وتأمين الشبكات والخدمات على الشركات نفسها وذلك بما يضمن تقديم خدمات بجودة وكفاءة لعملائهم.

وأشار المصدر إلى أن المصرية للاتصالات تمتلك القدرة على تقديم كافة سبل الدعم لجميع الشركات والعملاء داخل السوق المصري وذلك طبقا للاتفاقيات والتعاقدات التي تبرمها الشركات في هذا الصدد.

وذكر أنه في حالة عدم التعاقد بين الجانبين على توفير مسارات بديلة أو تقديم خدمات تأمينية للكابلات والشبكات تقع المسئولية على عاتق الشركات المستأجرة لهذه الكابلات وهذا ما حدث مع شركة أورنج.