خاص- صادرات مصر من القطن تقفز 60% الموسم الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت صادرات مصر من القطن خلال الموسم الماضي 2018 – 2019، بنسبة 60% مقارنة بالموسم السابق له، بحسب ما قالته عزة رشوان رئيس اتحاد مصدري الأقطان، لمصراوي.

وأضافت أن إجمالي القطن المصدر الموسم الماضي بلغ نحو 1.8 مليون قنطار من القطن (88 ألف طن)، مقابل نحو1.1 مليون قنطار (بنحو 55 ألف قنطار) في الموسم السابق له.

وبدأ موسم تصدير القطن في سبتمبر 2018 وحتى 24 أغسطس 2018، وفقًا لبيانات اطلع عليها مصراوي.

وقالت عزة، إن ارتفاع صادرات مصر من القطن الموسم الماضي، جاء نتيجة لانخفاض أسعار القطن المصري مقارنة بالأسواق المنافسة.

واتجه التجار إلى خفض أسعار تصدير القطن، ليتمكنوا من بيع محصول القطن، في ظل زيادة الإنتاج.

وارتفع إنتاج محصول القطن في مصر من 1.4 مليون قنطار في الموسم 2017-2018، إلى 2.5 مليون قنطار من القطن الموسم الماضي، بسبب زيادة المساحة المزروعة من القطن، بحسب عزة.

وكانت مساحة الأراضي المزروعة في الوجه البحري (وهو القطن الذي يعتمد عليه في التصدير) الموسم الماضي بلغت 120 ألف فدان، بحسب مصدر تحدث لمصراوي.

لكن هذه المساحة تقلصت الموسم الحالي إلى 40 ألف فدان، بعد مطالبات من التجار لوزارة الزراعة، نتيجة تراكم محصول القطن من المواسم السابقة لدى التجار، وفقًا للمصدر.

وكان تقرير أصدره الملحق الزراعي بالسفارة الأمريكية في القاهرة، العام الماضي، توقع أن يرتفع إنتاج القطن في مصر في الموسم الماضي إلى 420 ألف بالة بزيادة حوالي 40% عن موسم 2017-2018.

وأضاف التقرير أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وسياسات جديدة لزيادة المحاصيل وتحسين الجودة، وأسعارا أعلى لشراء المنتج المحلي تشجع المزارعين على توسيع المساحة المنزرعة بالقطن وزيادة الإنتاج بعد سنوات من التراجع، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وقال التقرير إنه في ظل هذه البيئة الاقتصادية الجديدة فإن من المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من القطن في الأعوام المقبلة بينما ستتراجع الواردات بشكل طفيف.

ورغم ارتفاع صادرات القطن إلا أن رئيسة اتحاد مصدري القطن، تعتبر هذا يقلل من قيمة القطن المصري نظرًا لانخفاض سعره.

وصدرت مصر الموسم الماضي، إلى 22 دولة بالإضافة إلى المناطق الحرة، واستحوذت الهند على أكثر من نصف الصادرات المصرية بقيمة بلغت 930.5 ألف قنطار (نحو 46.6 ألف طن) الموسم الماضي، وهي أكبر مستورد للقطن المصري، وتليها باكستان ثم المناطق الحرة والصين وبنجلاديش.

ويتشكل اتحاد مصدري الأقطان من 68 شركة تجارة، وتولت عزة رشوان رئاسة الاتحاد في يناير 2019.