الإحصاء: انخفاض نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل في محافظتي بني سويف والفيوم

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء إن نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل انخفضت في محافظتي بني سويف والمنـيا إلى 29.3% و26٪ على الترتيب، مقابل 36.3٪ و28% خلال الفترة من 2008 إلى 2017.

وبحسب بيانات للجهاز اليوم ارتفعت في محافظة الفيوم من 15.2٪ إلى 17.4٪ خلال الفترة من 2008 إلى 2017.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم دراسة عن " مقومات وموارد التنمية وفرص الاستثمار بمحافظات أقليم شمال الصعيد خلال الفترة من 2007 إلى 2017.

وقالت الدراسة إن إجمالي المساحة المنزرعة بمحافظة بني سويف ارتفعت من 291.5 ألف فدان عام 2006 / 2007 إلى 307.9 ألف فدان عام 2015 / 2016 بنسبة 5.6% .

وانخفضت المساحة في محافظات الفيوم والمنيا من 441.7 و500.9 ألف فدان عام 2006/2007 إلى 430.5 و464 ألف فدان في عام 2015/ 2016 بنسب 2.5% و7.2%.

وبلغ إجمالي عدد المدارس بمرحلة التعليم الأساسي بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا 1.2 و1.5 و2.3 ألف مدرسة عام 2016/2017 وعدد الفصول 13 و12 و23 ألف فصل عام 2016/2017، ومتوسـط كثافة الفصل 46 و47 و44 تلميذ/ فصل عام 2016/2017، عدد المعلمين (22، 23، 47) ألف معلم عام 2016/2017، ومتوسط نصيب المعلم من التلاميذ (27، 25، 22) تلميذ/ معلم عام 2016/2017.

وقالت الدراسة إن إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة بمحافظات الأقليم، ففي محافظة بني سويف ارتفعت من 1525 سرير عام 2009 إلى 1728 سرير عام 2017 بنسبة 13.3٪ .

وانخفض عدد الأسرة في المستفشيات في كلاً مــــن الفيــــوم والمنيـــا من (1562، 2932 ) سرير عام 2009 إلى (1480 ، 2872) سرير عام 2017 بنسب (5.2٪ ، 2٪) على الترتيب.

وبلغ إجمالي أطوال الطرق المرصوفة في محافظات إقليم شمال الصعيد 13305 كم، وإجمالي الطرق الترابية 593 كم عام 2017، بحسب بيان الإحصاء.

وارتفعت كمية المياه المنتجـة من المحطات السطحية بمحافظات بنى سويف، الفيوم، المنيا من ( 115.1 ، 167.8 ، 180.6 ) مليون م3 عام 2007 / 2008 إلى ( 192.2 ، 266.9 ، 224.9 ) مليون م3 عام 2016 / 2017 بنسب ( 67.0 % ، 59.1% 24.5 % )، وفقًا للدراسة.

وقالت إن إجمالي مساحة المناطق العشوائية في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا بلغ (2.8، 2.6، 3.6) ألف فدان عام 2016، بنسب (65.3%، 61.7%، 53.4%) على الترتيب من إجمالي الكتله العمرانية.