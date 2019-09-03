اتصالات مصر توقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات متكاملة لكايرو فيستيفال سيتي

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت شركة اتصالات مصر اتفاقية تعاون اليوم الثلاثاء مع كايرو فيستيفال سيتي، أحد مشاريع مجموعة الفٌطيم العقارية مصر، لتقديم خدمات الـ TRIPLE PLAY والتي تعمل على توفير أحدث حلول الاتصالات المتكاملة.

ومن المخطط الانتهاء من الخطة التنفيذية للاتفاقية مع بداية عام 2020.

ووقع عقد الشراكة كلاً من حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر وأشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفٌطيم العقارية مصر.

وبحسب بيان صحفي، يتضمن العقد تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتطورة المتكاملة في جميع الوحدات السكنية والتجارية ليتمكن أصحابها من الاستمتاع بخدمات IPTV التي تتيح القنوات التلفزيونية فائقة الجودة والخدمات الصوتية مثل التليفون الثابت وخدمة الIP Telephony.

كما تضمن الاتفاقية توفير خدمات الإنترنت بأقصى سرعة ممكنة وبجودة غير مسبوقة في باقة موحدة اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية.

وقال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن الشراكة تتوافق مع رؤية مصر 2030 والتي تحرص على تقديم أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الاتصالات تحقيقا للتحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة والتي تأتي على رأسها بناء مجموعة من المدن الذكية.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية شركة اتصالات مصر لتفعيل نموذج المشغل المتكامل اعتمادا على بنيتها التحتية التي تعتبر الأفضل في السوق المصرية.

وحصلت اتصالات مصر على ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة في شهر فبراير الماضي، والذي يمكن العملاء من الاستفادة من خدمات الإنترنت والفيديو بالطلب وكاميرات المراقبة وتوصيل خدمات التليفون الثابت والمحمول.

كما يسمح الترخيص بربط تلك المجتمعات العمرانية بخارجها بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل البنية الأساسية لشبكات الإتاحة.