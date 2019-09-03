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    الصين تتقدم بشكوى إلى "التجارة العالمية" ضد التعريفات الجمركية الأمريكية

    08:37 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    الصين تتقدم بشكوى إلى "التجارة العالمية" ضد التعريفات الجمركية الأمريكية

    ترامب وشي

    بكين - (أ ش أ):

    أعلنت الصين تقديمها شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، عقب فرض الأخيرة تعريفات جمركية إضافية بنسبة 15% على ما قيمته 300 مليار دولار من الواردات الصينية.

    وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الثلاثاء، أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تنتهك بشدة التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في أوساكا باليابان، وأن الصين غير راضية تمامًا عن التعريفات وتعارضها بشدة.

    وأضافت الوزارة أن الصين ستحافظ بقوة على حقوقها ومصالحها المشروعة، وستلتزم بحزم بنظام التجارة متعدد الأطراف وكذلك نظام التجارة الدولية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الصين مريكا رامب لحرب التجارية
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