سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات، اليوم الأحد، مقارنة بمستواه، في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وانخفض سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر قرشين إلى 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 5 قروش، في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي إلى 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.

وخفض البنك العربي الأفريقي سعر الدولار 4 قروش إلى 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشين، إلى 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك البركة إلى 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.28 جنيه للشراء و16.38 جنيه للبيع.