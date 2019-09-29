شهادة بنك الاستثمار ذات عائد 14.75% تجذب 35 مليار جنيه في شهر

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي إن إجمالي مبيعات شهادات استثمار "ب" ذات العائد 14.75% بلغت 35 مليار جنيه من يوم 25 أغسطس وحتى الخميس الماضي 26 سبتمبر الماضي.

وكان بنك الاستثمار القومي طرح الشهادة ذات عائد 14.75% في 25 أغسطس بعد إيقاف الشهادة 15.75% تزامنا مع خفض البنك المركزي في أغسطس الماضي.

وقال منتصر لمصراوي إن البنك قرر الابقاء على فائدة شهادة الاستثمار ذات عائد 14.75% سنويًا دون تغيير، رغم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%.

ويطرح بنك الاستثمار القومي شهادته عبر فروع البنك الأهلي المصري نظرا لعدم امتلاك أفرع خاصة.

وتعد شهادة الاستثمار "ب" من بنك الاستثمار، صاحبة أعلى عائد بين الشهادات في البنوك المصرية، ويصرف عائدها شهريًا لمدة عام.