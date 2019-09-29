"أنديلا مصر" للتكنولوجيا: استبدال 75 مليون وظيفة حالية بسبب التحول الرقمي

كتب- محمد علاء الدين:

قالت رامة الصفتي المديرة التنفيذية لشركة "أنديلا مصر" للتكنولوجيا، اليوم الأحد، إن العالم يتحرك نحو التحول التقني بسرعة كبيرة للغاية، وهو ما سيغير في شكل وتكوين سوق العمل، لتتغير الوظائف المتاحة والمهارات المطلوبة.

وأضافت رامة خلال فعاليات اليوم الثاني لقمة "تكني" والتي تعقد في الإسكندرية، أن التقرير الصادر في سبتمبر 2018 عن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى أنه قد يتم استبدال 75 مليون وظيفة حالية من خلال التحول في تقسيم العمل بين البشر والميكنة، بينما قد تظهر 133 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2022، مع متوسط متوقع قدره 58 مليون وظيفة يتم إنشاؤها.

وتعد الوظائف مثل مطوري البرامج، ومحللي البيانات، ومتخصصي التحول الرقمي من بين الوظائف التي ستكون مطلوبة بشدة خلال الفترة المقبلة، بحسب ما قالت راما.

وتابعت: "التغير الكبير والسريع في سوق العمل جعل الشركات العالمية تغير من سياساتها التوظيفية لتعتمد بشكل أكبر على قوى العمل الموزعة أو اللامركزية للوصول إلى أفضل المواهب التقنية في أي مكان بالعالم".

وأضافت راما: "هذا التحول التقني سيفتح مساحة كبيرة للنوابغ في أفريقيا لسد فجوة قوى العمل في الدول المتقدمة لتصبح أفريقيا مصدرة للتكنولوجيا إلى العالم، ولكن هذا يحتاج إلى استثمارات كبيرة، وإعداد لتلك المواهب التقنية التي لدينا".

وناقشت راما الصفتي، خلال القمة، الدور الذي تؤديه شركتها لدعم مطوري البرمجيات في أفريقيا، "حيث تمكنت الشركة في السنوات الخمس الماضية من أن تعرف في نيجيريا بأنها أفضل مكان للعمل في أفريقيا، كما استطاعت تعيين 1300 مطور برمجيات، ولا يزال الطريق طويلا لتحقيق الحلم بأن تكون أفريقيا مركزًا للتكنولوجيا في العالم"، وفق ما قالت.

وتابعت راما: "غالبًا ما تكون الفرص محدودة بسبب العرق والجنس والجنسية، ونحن نعمل على تغيير هذا من خلال وضع مطوري برمجيات أفارقة في فرق التكنولوجيا العالمية، وفي هذه الحالة، نغير نظرة العالم إلى المواهب التقنية".

وتطلق شركة أنديلا العالمية للتكنولوجيا عملياتها في القاهرة حاليا، مما يتيح فرصا كبيرة لمطوري البرمجيات المصريين للعمل على المستوى الدولي.