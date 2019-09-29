طيران الإمارات تشغل طائرة A380 ذات الطابقين إلى القاهرة لأول مرة

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة طيران الإمارات، في بيان اليوم الأحد، أنها ستشغل طائرتها الإيرباص A380 إلى مطار القاهرة الدولي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أكتوبر، لأول مرة.

وأضافت الشركة أنها بذلك تصبح أول ناقلة جوية تشغل هذه الطائرة على رحلة منتظمة إلى مصر.

وتعتزم طيران الإمارات استخدام الطائرة ذات الطابقين لخدمة رحلاتها المنتظمة إلى القاهرة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال هذا الطراز العملاق، بحسب البيان

وقالت طيران الإمارات إن طائرة الإمارات A380 الرحلة "ئي كيه 928"، التي تغادر مطار دبي الدولي ستنطلق في الساعة 8:18 صباحاً، وتصل إلى القاهرة في الساعة 10 صباحاً. وسوف تقلع من مطار القاهرة الدولي في الساعة 1:15 بعد الظهر لتصل إلى دبي في الساعة 6:45 مساءً.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "تمتد علاقتنا الوثيقة مع مصر إلى أكثر من 30 عاماً، ويسعدنا أن نؤكد مراراً التزامنا تجاه الشقيقة الكبرى من خلال تشغيل طائراتنا A380 الشهيرة في القاهرة".

وأضاف: "حن نستعد حالياً لجعل تجربة A380 ضمن خدمتنا المنتظمة إلى القاهرة، التي تعد وجهة رئيسة لنا في المنطقة، ويسعدنا أن نقدم إضافة متواضعة إلى تاريخ صناعة الطيران في مصر. وكلنا ثقة في أن المسافرين سوف يستمتعون بتجربة طائرة الإمارات A380، خاصة منتجاتنا المبتكرة، مثل الصالون الجوي وحمام "الشاور سبا".

وتوفر طائرة الإمارات الإيرباص A380 التي ستصل إلى القاهرة 426 مقعداً في الدرجة السياحية و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى.

ويتاح لركاب الدرجة الأولى اختبار "الشاور سبا" على متن الطائرة واختبار الصالون الجوي مع مسافري درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمرطبات والمأكولات الخفيفة، والتواصل وتجاذب أطراف الحديث مع رجال أعمال ومسافرين آخرين من مختلف دول العالم على ارتفاع 40 ألف قدم.

ويستمتع المسافرون في جميع الدرجات بأرقى الخدمات في الأجواء، بما في ذلك الإنترنت اللاسلكي مجاناً، وبنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، والذي يوفر أكثر من 4500 قناة ترفيهية تعرض تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والكتب المسموعة والبودكاست.

وتتيح طيران الإمارات للمسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، ولأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز، الاستمتاع بصالتها الخاصة في مطار القاهرة الدولي، التي افتتحت في عام 2018.

وتشمل أشهر الوجهات التي يسافر إليها المصريون ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات مدناً في آسيا والأميركتين وأستراليا، مثل بكين وشنغهاي وهونج كونج وبانكوك، وسيدني ونيودلهي ومومباي، ونيويورك وواشنطن العاصمة.

وكانت القاهرة من أوائل المحطات التي بدأت طيران الإمارات خدمتها، حيث بدأت تشغيل رحلاتها إليها في أبريل 1986، ونقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 7.3 ملايين راكب.

وشهدت العمليات نمواً مضطرداً لمواكبة طلب العملاء، حيث تشغل طيران الإمارات حالياً 21 رحلة أسبوعياً بين دبي والقاهرة.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية بإضافة 4 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 28 أكتوبر 2019، ما يصل بإجمالي رحلات طيران الإمارات التي تخدم القاهرة إلى 25 رحلة في الأسبوع. ويعمل أكثر من 2000 مواطن مصري في مجموعة متنوعة من الأدوار ضمن مجموعة الإمارات، بمن فيهم ما يزيد على 1000 من أفراد أطقم الخدمات الجوية.

ويضم أسطول طيران الإمارات حالياً 112 طائرة A380 وسوف تتسلم 11 طائرة أخرى من هذه الطراز، منها 6 خلال السنة الجارية. ومنذ انضمامها إلى الأسطول في عام 2008، أصبحت إيرباص الإمارات A380 الطائرة الأشهر والأكثر إثارة للإعجاب في العالم، وسافر على متنها أكثر من 115 مليون راكب.