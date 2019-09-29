بقيمة تصل لـ 500 جنيه.. أسعار الحديد تتراجع بسبب الركود وهبوط الخام

كتبت- منار الرخ:

تراجعت أسعار حديد التسليح في السوق المحلي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بسبب حالة من الركود في البيع والشراء، إلى جانب انخفاض أسعار الخامات عالميا، بحسب ما قاله تجار لمصراوي.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب، إن أسعار الحديد تراجعت في الأسواق بقيمة تتراوح بين 400 و500 جنيه للطن خلال الأيام الماضية، متوقعا المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدجوي، لمصراوي، أن سعر طن الحديد يتراوح بين 10500 و11500 جنيه حاليا تسليم أرض المصنع، فيما يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 10600 و11600 جنيه، بحسب الدجوي.

ويصل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة عز إلى نحو 11500 جنيه، وفي شركة السويس إلى نحو 10800 جنيه، وفي شركة الجارحي 10800 جنيه، و11 ألف جنيه في شركة بشاي، ونحو 10800 جنيه بشركة المركبي.

وأوضح الدجوي أن تراجع سعر الحديد يرجع في الأساس إلى انخفاض سعر الخردة والبليت عالميا، حيث وصل سعر طن الخردة إلى 220 دولارا بدلا من 235 دولارا، وسعر طن البليت إلى 370 دولارا، بدلا من 400 دولار.

كما يعود تراجع الأسعار إلى حالة الركود الموجودة بالأسواق، بسبب زيادة المعروض، بحسب ما قاله محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لمصراوي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم 15 أبريل الماضي.

وتقدم عدد من مصانع الدرفلة بالطعن على القرار، وقالت تلك المصانع إنها اضطرت إلى وقف الإنتاج نظرا لزيادة أسعار الحديد.

وعقدت اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا في منتصف الشهر الجاري، لوضع التقرير النهائي الخاص بشأن فرض رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح "البليت"، من عدمه، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة الـ 180 يوما الخاصة بقرار فرض الرسوم المؤقتة، وذلك يوم 14 أكتوبر المقبل.