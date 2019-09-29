ارتفاعات قوية في البورصة بعد خفض الفائدة والمؤشر الرئيسي يقفز 3.3%

كتبت- دينا خالد:

قفزت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يوم الخميس الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 3.3% بنهاية تعاملات اليوم إلى مستوى 14315 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.82%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.74%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 281 مليون جنيه، و87.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 368.7 مليون جنيه.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن ارتفاع البورصة جاء نتيجة الاستفادة من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، فضلا عن هدوء الأوضاع السياسية واستقرارها بعد ما أثير من ضجة خلال الفترة الماضية.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 1%، لتصل إلى 13.25% للإيداع و14.25% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي، والثالثة منذ بداية العام.

وأضاف زكريا، أن انخفاض الأسعار لمستويات قياسية جاذبة للشراء دفع كثير من المستثمرين لاستغلال الفرص والتوجه نحو الشراء.

ويرى زكريا، أن السوق بدأ يعوض خسائرة التي تكبدها الأسبوع الماضي، متوقعا تحسن في أداء البورصة في ظل توقعات بخفض الفائدة مرة ثانية خلال العام الجاري.

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