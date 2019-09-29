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    ما مصير شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر بعد خفض الفائدة؟ (فيديوجرافيك)

    03:01 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    ما مصير شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر بعد خفض الفائدة؟ (فيديوجرافيك)

    معاملات بنكية

    كتبت- ياسمين سليم:

    خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس الماضي.

    وتراوح سعر الفائدة بعد قرار الخفض الأخير بين 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض.

    وعادة ما تُقبل البنوك على خفض الفائدة على الشهادات والودائع والإقراض، أُسوة بقرار البنك المركزي.

    ويشرح الفيديوجرافيك التالي، مصير شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر بعد قرار خفض الفائدة، وهل سيقدم البنكان على خفض الفائدة أم لا؟

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