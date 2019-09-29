البعثة المصرية لغانا تختتم فعاليات الترويج لصادرات الكيماويات والأسمدة

كتبت- دينا خالد:

اختتمت البعثة التجارية المصرية لدولة غانا فعالياتها، أمس الأول، والتي نظمتها هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، ومكتب التمثيل التجاري المصري بالعاصمة الغانية أكرا، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وقال عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن البعثة استهدفت الترويج للصادرات المصرية وبصفة خاصة قطاع الكيماويات والأسمدة.

وشارك بالبعثة 15 شركة مصرية واستهدفت تنشيط التواجد المصري، وتعظيم تنافسية منتجات الصناعات المختلفة في الأسواق العالمية، إلى جانب التعرف على الفرص الاستثمارية والتصديرية والمشروعات المتاحة بغانا، بحسب البيان.

وأشار الشريف إلى أن أنشطة البعثة تضمنت عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الجهات الحكومية والهيئات والاتحادات والغرف ورجال الأعمال، وكبريات الشركات المستهدفة للاتفاق على تنفيذ شراكات معها أو توقيع عقود وتوكيلات أو عقود توزيع.

وبلغ حجم الصادرات المصرية من المنتجات الكيماوية والأسمدة نحو 27% من حجم الصادرات المصرية لغانا بقيمة 30 مليون دولار، حيث يبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى غانا خلال عام 2018 نحو 113 مليون دولار.