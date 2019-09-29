تجار: 10 جنيهات تراجعا في أسعار اللحوم مع انخفاض الطلب

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار أسعار اللحوم تراجعا بنحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد، نتيجة تراجع الطلب، والركود في حركة البيع والشراء، خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكره تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم تراجعت بنحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد، خلال الأسبوع الماضي، وهو ما اتفق معه محمد وهبة رئيس الشعبة.

وأضاف شرف، أن سعر كيلو اللحمة الكندوز تراجع إلى 120 و140 جنيها مقابل 130 و150 جنيها، قبل أسبوع.

وسجل سعر كيلو اللحم الجملي والجاموسي بين 100 جنيه و110 جنيها، وسجل كيلو اللحم السوداني بنحو 85 جنيها، وفقا لما قاله محمد وهبة لمصراوي.

وأرجع محمد وهبة، انخفاض الأسعار إلى تراجع الطلب على اللحوم وركود حركة البيع والشراء.

وتوقع وهبة مزيدا من التراجع في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسعار اللحوم شهدت تراجعا بنحو 20 جنيها في موسم عيد الأضحي، وفقا لما قاله هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق لمصراوي.

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