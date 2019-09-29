"اتش سي" يتوقع زيادة مبيعات القطاع الاستهلاكي في مصر مع انخفاض التضخم

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت شركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية زيادة حجم المبيعات بالقطاع الاستهلاكي خلال النصف الثاني من 2019.

وقالت الشركة في مذكرة بحثية عن شركات جهينة ودومتي وإيديتا، إن زيادة حجم المبيعات سيتبعها موجة تعافي أقوى في السنين المقبلة لحجم المبيعات في القطاع الاستهلاكي.

وأعربت الشركة عن تفاؤلها بخصوص السوق الاستهلاكي، بعدما تحسنت توقعات الاقتصاد الكلي وارتفعت قيمة الجنيه واعتدال التضخم واستئناف سياسة التيسير النقدي- خفض الفائدة- مما سوف ينعكس إيجابيا على معدلات الاستهلاك الشخصي.

وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 1.59 قرش منذ بداية العام الجاري، كما انخفض معدل التضخم السنوي في أغسطس الماضي لأقل مستوى له منذ 6 سنوات.

ونتيجة لتراجع التضخم السنوي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1.5% في أغسطس الماضي و1% خلال الشهر الجاري.

وقالت نهى بركة، محلل القطاع الإستهلاكي بإدارة البحوث بـ "اتش سي" في المذكرة البحثية إنها تتوقع زيادة في حجم المبيعات خلال النصف الثاني من 2019 يتبعها موجة تعافي أقوى في السنين المقبلة لحجم المبيعات تعم القطاع الإستهلاكي.

وتعتقد نهى أن استجابة كل شركة سوف تختلف بناءً على معدل اختراقها السوقي لكل منتج ونصيب الفرد من الإستهلاك ومستوى المنافسة إلى جانب استمرار كل شركة في تنويع منتجاتها حيث سيؤدي كل ذلك معا لتعافي أسرع في حجم الطلب.

وبحسب نهى فإن مبيعات شركة إيديتا للصناعات الغذائية ستستعيد معدلات عام 2016 بشكل كامل بنهاية عام 2019.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، وتأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفرسكا.

وتوقعت المذكرة البحثية أن تصل شركة جهينة للصناعات الغذائية أن لنفس المعدلات العام المقبل تليها شركة دومتي في عام 2021 في منتجات الأجبان والعصائر فقط.

ودومتي وجهينة تعاملان في صناعة منتجات الألبان ومشتقاتهم، بجانب إنتاج العصائر.

وتتوقع نهى، أن تحقق جهينة أعلى معدل نمو في الأرباح بسبب انخفاض تكلفة الحليب كامل الدسم المتوقع، والنمو المستمر لحجم المبيعات بسبب زيادة نصيب الفرد من استهلاك معظم منتجاتها وموقفها القوي في السوق.

وتتوقع نهى أن تلي جهينة شركة إيديتا مدعومة بطبيعة منتجاتها عالية الربحية مع الاستمرار في تحسين محفظة منتجاتها وإطلاق منتجات جديدة.

وأبدت المذكرة البحثية تحفظها بخصوص أي زيادة في الأسعار من قبل إيديتا، وهو ما قد يعرقل التعافي المتوقع في أرباح الشركة.

وقالت نهى: "بالنسبة لشركة دومتي، نتحفظ بشأن منتج الأجبان لديها حيث أنه سوق ناضج ويواجه حاليًا منافسة شرسة بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تكلفة الألبان خالية الدسم والتي ستدفع الشركة لرفع أسعار منتجاتها".

وفي حال رفعت دومتي أسعار منتجاتها، سيؤثر ذلك على حجم المبيعات بالرغم من توسع الشركة في قطاع الوجبات الخفيفة بإطلاقها لمنتج "دومتى ساندوتش" الذي حقق هوامش ربح مرتفعة، بحسب نهى.