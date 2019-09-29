تنظيم مؤتمر ومعرض "إيجيبس 2020" للبترول في فبراير بمشاركة 60 دولة

كتب- مصطفى عيد:

شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الثاني للجنة العليا لمتابعة إجراءات تنظيم مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول (ايجبس 2020) المقرر إقامته خلال الفترة من 11-13 فبراير المقبل، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

ويحمل المؤتمر شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة" ويشهد زيادة في عدد الدول المشاركة لتصل إلى 60 دولة مقابل 53 دولة في مؤتمر عام 2019، وزيادة عدد الأوراق البحثية إلى أكثر من 800 ورقة، فضلاً عن عقد 36 جلسة فنية.

وقالت وزارة البترول في البيان، إن هناك اهتمام متزايد بهذا المؤتمر وستشمل أعماله كل الموضوعات التى تهم صناعة البترول بوجه عام ، وإن مشاركه الشركات العالمية في المؤتمر والمعرض تعد بمثابة نافذة لتبادل الخبرات والتعرف على التكنولوجيات الحديثة التى تشهدها صناعة البترول فى مختلف مجالاتها.

وستشهد نسخة العام المقبل من المؤتمر جلسات متخصصة حول الاستثمار والتمويل في شتى مجالات الصناعة البترولية، إلى جانب التركيز في جلسات النقاش على الأمن والسلامة والصحة المهنية في قطاع الطاقة .