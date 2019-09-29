أسعار الدواجن تتراجع بشكل طفيف مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن بشكل طفيف بقيمة جنيهًا واحدًا للكيلو في المزرعة، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة تراجعت إلى 20 جنيهًا مقابل 21 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع بالأسواق اليوم، بنحو 25 جنيها.

وأرجع السيد، تراجع الأسعار لانخفاض الطلب على الشراء خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر كرتونة البيض بنحو 31.5 جنيه بالمزرعة، لتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها بالأسواق، وفقا لقول السيد.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، لتصل إلى 29 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 34 جنيها بالأسواق.

وارتفع سعر الكتكوت جنيهين، ليتراوح بين 6 و8 جنيهات مقابل 5 و6 جنيهات.

وأرجع رئيس الشعبة، ارتفاع سعر الكتكوت إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الحالية مما يتطلب من أصحاب المزراع زيادة التدفئة للحفاظ عليه من البرودة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.