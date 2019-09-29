التخطيط تفتتح قصر الأمير يوسف كمال.. وتخصص 3.5 مليار جنيه لمحافظة قنا

القاهرة- مصراوي:

اتجه وفد من وزارة التخطيط، اليوم الأحد، إلى محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات وافتتاح قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم التي شهدها القصر مؤخرًا.

وقالت وزارة التخطيط في بيان، حصل عليه مصراوي، أن الحكومة خصصت 3.5 مليار جنيه لمحافظة قنا، في العام المالي الجاري، موزعة على مشروعات التعليم والخدمات الصحية والصرف الصحي والتشييد والبناء.

وأشافت الوزارة أن أهم مشروعات التعليم تمثلت في إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتطوير التعليم المجتمعي، فيما تمثلت أبرز مشروعات الخدمات الصحية في استكمال إنشاء المستشفى الجامعي بقنا، ومستشفى نجع حمادي المركزي، ومستشفى قفط المركزي، ومستشفى دشنا المركزي.

وتضمنت مشروعات الصرف الصحي والتشييد والبناء إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بمركز قوص ونجع حمادي وقنا وتطوير أسواق عشوائية بالمحافظة، وتطوير عدد من المناطق، منها الحساسنة الشرقية والغربية والسرايرية والشاملة والسهراية والمنشية والمسلمات.