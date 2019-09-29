أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية تعاملات، اليوم الأحد، مقارنة بمستواه، مساء الخميس الماضي.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك الإسكندرية والتجاري الدولي والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي قناة السويس والبركة عند 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع.