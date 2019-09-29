  • عاجل:شرطة مكة تعلن تفاصيل مقتل حارس الملك سلمان في إطلاق نار

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة أسعار الذهب

    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية التعاملات

    10:29 ص الأحد 29 سبتمبر 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية تعاملات، اليوم الأحد، مقارنة بمستواه، مساء الخميس الماضي.

    واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك الإسكندرية والتجاري الدولي والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي قناة السويس والبركة عند 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر بنك الإسكندرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان